Francia, multe fino a 750 euro per chi molesta le donne in strada

Rivolgere apprezzamenti eccessivi e non graditi alle donne per strada presto sarà considerato reato in Francia . Ad annunciarlo è Marlène Schiappa , ministro francese alle Pari opportunità. La norma è stata approvata il 31 luglio ed entrerà in vigore in autunno : per i trasgressori multe fino a 750 euro . La decisione arriva dopo l'ondata di polemiche per il caso della donna che aveva reagito alle molestie in strada ed era stata aggredita .

Dopo il caso della donna aggredita, il ministro aveva dichiarato che la Francia doveva smettere di tollerare violenze e molestie sessuali come quella. Da qui la decisione di dare il via a una precisa legge per punire chi molesta le donne per strada. La Schiappa ha anche ricordato che con la nuova norma il governo Macron va a mantenere una promessa che il presidente francese aveva preso in campagna elettorale in quanto la questione era stata sollevata da tantissime donne durante gli incontri.



E a chi critica la nuova legge sostenendo che può avere come effetto quello di limitare il corteggiamento e quindi la libertà dei cittadini il ministro ha risposto: "Questa legge non proibisce affatto la seduzione. La legge dice semplicemente che è vietato creare situazioni degradanti e minacciose per le donne".