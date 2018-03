Francia, morto lo stilista Hubert de Givenchy: vestì Audrey Hepburn

Lo stilista aristocratico Hubert de Givenchy, famoso per aver lanciato l'omonima maison e per aver vestito l'attrice Audrey Hepburn, celebre il suo tubino nero in "Colazione da Tiffany", e Jackie Kennedy, è morto a Parigi all'età di 91 anni. Dalla sua prima sfilata nel 1952 alle dimissioni nel 1995 dalla sua casa d'alta moda venduta nel 1988, de Givenchy ha segnato per 40 anni il mondo della moda con l'eleganza delle sue creazioni.