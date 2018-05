Francia, morto l'industriale degli armamenti Serge Dassault

Serge Dassault, industriale francese degli armamenti e uno tra gli uomini più ricchi di Francia, è morto nel suo ufficio all'età di 93 anni a causa di uno scompenso cardiaco. L'industriale era atteso la settimana prossima in tribunale per difendersi dalle accuse di frode fiscale e riciclaggio, dopo la condanna in primo grado del febbraio 2017 a 5 anni di ineleggibilità e 2 milioni di euro di multa.