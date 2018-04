Francia, media: l'ex presidente Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione

Al magistrato Sarkzoy, tramite il suo legale, chiedeva la restituzione delle sue agende, sequestrate dalla magistratura per le indagini sullo scandalo Bettencourt. In quell'inchiesta, il politico era sospettato di aver accettato pagamenti illeciti dalla ricca ereditiera, Liliane Bettencourt, per la sua campagna presidenziale del 2007, che lo portò all'Eliseo.



Nel 2013 fu scagionato dall'accusa di aver approfittato dell'anziana donna, ma intercettazioni delle sue telefonate hanno suggerito che avesse discusso con Herzog di dare ad Azibert un lavoro a Monaco, in cambio di informazioni sul caso Bettencourt. Sarkozy ha affermato che quel lavoro non si è mai concretizzato, una prova della sua non colpevolezza. Tuttavia, gli investigatori ritengono che l'accordo non sia stato concluso perché l'ex presidente e il suo legale vennero a conoscenza del fatto che i loro telefoni fossero intercettati.