Francia, Marine Le Pen guadagna un punto nei sondaggi dopo attentato

Le Pen: "Temo nuovi attentati prima del voto" - In mattinata la presidente del Front national, Marine Le Pen, aveva detto di temere nuovi attentati prima del primo turno delle presidenziali. "Non voglio dire di più, ma sappiamo che lo Stato islamico ha inviato almeno un terrorista per compiere attentati, e costui è ancora in giro, quindi il pericolo è massimo", ha affermato. La Le Pen ha poi aggiunto di "non credere assolutamente" che l'attentato abbia avuto l'obiettivo di influenzare l'esito delle elezioni.



Cazeneuve attacca Marine Le Pen: "Basta strumentalizzare" - Duro attacco del premier Bernard Cazeneuve contro Marine Le Pen dopo l'attentato sugli Champs-Elysées. In un intervento solenne davanti alla nazione, Cazeneuve ha puntato il dito contro la candidata del Front National, rea di strumentalizzare "senza vergogna la paura" per "fini" elettorali a due giorni dal voto. "Al Front National attizzano l'odio". Critiche anche per il candidato dei Républicains, Francois Fillon: "Certi candidati fanno la scelta dell'oltraggio e della paura".