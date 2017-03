Francia, Marine Le Pen convocata dai giudici ma non si presenterà

La leader del Front National e candidata alle presidenziali, Marine Le Pen, è stata convocata dai giudici in relazione al caso degli assistenti all'Europarlamento che sarebbero stati pagati con soldi europei ma impiegati dal suo partito. Lo ha fatto sapere il suo avvocato, spiegando che la Le Pen non ha intenzione di presentarsi alla convocazione. Il legale, come motivo del diniego, ha citato l'immunità al Parlamento di Strasburgo.