Francia, Macron: siamo con Trump nella lotta al terrorismo

"Con Donald Trump c'è una convergenza di vedute su diversi temi", tra cui la lotta al terrorismo. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo l'incontro con il presidente Donald Trump. "Sull'Iraq e sulla Siria siamo d'accordo nel costruire una road map per il dopoguerra", ha spiegato Macron annunciando per la questione libica "diverse iniziative diplomatiche forti" per contribuire alla "stabilizzazione del Paese".