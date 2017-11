Francia, Macron: Isis a livello militare sarà battuto totalmente

La vittoria militare contro lo Stato Islamico sarà totale nei "prossimi mesi" in Iraq e in Siria, ma non sarà sufficiente a venire a capo della minaccia jihadista. Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron. "Noi abbiamo vinto a Raqqa e le prossime settimane e i prossimi mesi ci permetteranno, ci credo profondamente, di vincere completamente sul piano militare nella zona Iraq-Siria", ha detto l'inquilino dell'Eliseo.