Francia, Macron in netta risalita nei consensi: +6% a dicembre

Crescono i consensi per Emmanuel Macron. Il presidente francese è in netta risalita e a dicembre guadagna un 6% di gradimento, secondo un sondaggio Harris Interactive. Ormai la maggioranza dei francesi intervistati (52%) ha fiducia in Emmanuel Macron come capo dello Stato. Il 47% pensa invece il contrario. Il presidente della Repubblica supera cosi' il livello di popolarità del capo del governo (49%) per la prima volta dalla sua elezione.