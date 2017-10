Francia, Macron: "Espulsi subito migranti irregolari che delinquono"

Gli "stranieri in situazione irregolare" che si macchieranno di "un qualsiasi reato saranno espulsi" subito. Lo ha promesso nel corso della sua prima intervista in diretta tv il presidente francese Emmanuel Macron. Dopo l'assassinio di due ragazze a Marsiglia da parte di un tunisino fermato due giorni prima a Lione e rimesso subito in libertà, Macron ha garantito che saranno presi "provvedimenti più severi, faremo quello che dobbiamo fare".