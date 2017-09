Francia, Macron chiama Merkel: "Collaboreremo per l'Ue"

Il presidente francese Emmanuel Macron si è congratulato su Twitter con la cancelliera tedesca Angela Merkel per la sua rielezione, assicurando di voler proseguire assieme a lei "con determinazione" la loro "essenziale cooperazione". "Ho chiamato Angela Merkel per congratularmi - ha scritto -. Proseguiremo con determinazione la nostra cooperazione essenziale per l'Europa e per i nostri Paesi".