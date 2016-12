Francia, legge contro modelli magri: mostrino certificato di buona salute

Il disegno di legge francese prevede che il certificato medico attesti la buona salute soprattutto "in termini di indice di massa corporea". E chi mente o viola la norma rischia fino a sei mesi di reclusione e multe fino a 75mila euro.



Ma la battaglia della Francia contro l'eccessiva magrezza non si ferma al mondo della moda. Qualche tempo fa la Camera francese ha adottato un emendamento che prevede fino a un anno di prigione e una multa di 10mila euro per coloro che incoraggino altre persone a perseguire 'un’estrema magrezza'. La legge è diretta in particolare a siti Internet "pro-anoressia" che spingono le ragazze a perdere peso.



In Francia si stima che tra le 30mila e le 40mila persone, per la maggior parte adolescenti, siano malate di anoressia nervosa, una malattia che può portare alla morte.