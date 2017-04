Francia, Le Pen: l'euro è un coltello piantato nelle nostre costole

"L'euro è un coltello piantato nelle nostre costole, per farci andare là dove non vogliamo andare". Lo ha detto Marine Le Pen, candidata alle presidenziali francesi per il Front National, che nel corso di un comizio a Bordeaux ha lanciato un appello a chi "vota a destra" a non "lasciarsi ingannare da Francois Fillon". "Il nostro Paese è afflitto da una profonda crisi di identità e della sicurezza", ha aggiunto.