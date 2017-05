Francia, Le Pen accusata di plagio: ha copiato un discorso di Francois Fillon

Nei due discorsi - messi on line dal sito fillonista Ridicule.tv - ci sono oltre due minuti in cui ogni sillaba di Marine Le Pen si sovrappone perfettamente al discorso di Fillon sulla "geografia della Francia" e sulle "frontiere terrestri": "I Pirenei, innanzitutto, che portano la Francia in questo immenso mondo ispanico e latino. La frontiere delle Alpi, verso l'Italia nostra sorella e, al di là, l'Europa centrale, balcanica e orientale".



Stesso plagio, parola per parola, per l'omaggio alla lingua francese: "Se si impara la nostra lingua, talvolta con grande fatica, in Argentina o in Polonia, se esistono liste d'attesa per iscriversi all'Alliance francaise di Shanghai, di Tokyo, di Città del Messico, o al liceo francese di Rabat o di Roma, se Parigi è ancora la prima destinazione turistica mondiale, è perché la Francia è più di una potenza industriale, agricola o militare".



I sondaggi danno Macron ampiamente in testa al 59% - Intanto i sondaggi in vista del ballottaggio di domenica continuano a dare Emmanuel Macron nettamente in vantaggio: secondo i dati di Kantar Sofres per Le Figaro, il leader di En Marche! è al 59% contro il 41% di Marine Le Pen, a cinque giorni dallo scrutinio decisivo.