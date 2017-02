Francia: la brasserie diventa stellata Michelin, ma è una omonima

La Guida Michelin, la Bibbia degli amanti del buongusto, ha commesso un errore. Per una serie di coincidenze ha assegnato una delle sue ambite stelle al bar-brasserie "Le Bouche a Oreille", un locale che serve hamburger e patatine fritte ai lavoratori in pausa pranzo, invece che all'omonimo ristorante a Boutervilliers, a 150 chilometri di distanza.

1 di 3 Ufficio stampa Ufficio stampa 2 di 3 Sito ufficiale Sito ufficiale 3 di 3 Sito ufficiale Sito ufficiale leggi dopo slideshow ingrandisci



Il malinteso è stato sfatato quando la proprietaria della brasserie, Veronique Jacquet, ha negato, in preda al riso, quanto la radio locale le aveva annunciato telefonicamente, e cioè che il suo locale era stato premiato dalla Guida Michelin, appunto. La proprietaria ha definito la cosa "impossibile", aggiungendo che lei ha "solo una piccola brasserie aperta dal lunedì al venerdì che prepara pranzi per i lavoratori e che non ha nulla a che fare con la cucina gourmet".