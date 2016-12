Francia, l'ex giudice anti terrorismo Trévedic: "Sarà un anno spaventoso per il nostro Paese"

Sul fronte del terrorismo "sarà un anno spaventoso fino alle elezioni presidenziali del 2017. La tentazione dell'Isis di concentrarsi sulla Francia a causa di questo appuntamento sarà troppo grande. Siamo in una guerra in tempo di pace": lo dice l'ex giudice francese antiterrorismo Marc Trévidic, intervistato dalla tv belga RTBF.

Per Trévidic non ci sono soluzioni miracolo: "La mia unica speranza, a medio termine, e penso ci riusciremo, è la perdita di vigore del jihadismo. Ma prima di ricominciare a respirare possono passare dieci anni".



Fiera di Lille annullata per minaccia terrorismo - E che non ci sia un clima sereno lo dimostra anche la decisione presa dal sindaco di Lille, Martine Aubry, e dal prefetto del Nord Michel Lalande, che hanno annunciato di aver annullato la fiera della città che era in programma per il prossimo 3 e 4 settembre.