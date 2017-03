Francia, Juppé conferma: "Non mi candiderò alla presidenza"

"Lo confermo una volta per tutte: non sarò candidato alle presidenziali": così il primo ministro francese Alain Juppé dopo che l'ipotesi era stata ventilata in seguito allo scandalo sui presunti impieghi fittizi della moglie del candidato della destra François Fillon. Juppé ha quindi spiegato che la decisione è stata presa sia perché è sempre più difficile unire l'elettorato di riferimento, sia perché è necessario vedere volti nuovi.