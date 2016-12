Francia, Jean-Marie Le Pen rinuncia alla candidatura alle regionali

12:44 - Il presidente onorario del Front National, Jean-Marie Le Pen, ha annunciato di rinunciare a presentarsi alle elezioni regionali in Provenza-Alpi-Costa Azzurra, la macroregione dove puntava alla presidenza. Secondo il fondatore del partito, in polemica con la figlia Marine, il suo 33% alle Europee l'anno scorso avrebbe comportato una sua candidatura. Ma la crisi familiare e di partito ha cambiato le carte in tavola.

Francia, Le Pen sr. rinuncia a candidarsi di Giandomenico Curtò

"Se devo sacrificarmi per il futuro del movimento - ha detto Jean-Marie Le Pen - non sarò io quello che provoca i danni". Alla domanda di un giornalista del Magazine di Le Figaro su chi vedrebbe bene al suo posto, la scelta dell'anziano leader cade sulla nipote prediletta, Marion Marechal-Le Pen: "Se lei accetta, penso che sarà una capolista molto efficace. Di certo, la migliore. Non dico 'dopo di me', ma insomma...".