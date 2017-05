Francia, incontro Trump-Macron il 25 maggio a margine vertice Nato

Donald Trump incontrerà per la prima volta il presidente francese Emmanuel Macron a margine del vertice della Nato a Bruxelles il 25 maggio. "Il presidente americano ha espresso il desiderio di lavorare a stretto contatto con Macron per far fronte alle sfide comuni e ha sottolineato la lunga e solida tradizione di collaborazione tra gli Stati Uniti e il loro più antico alleato, la Francia", ha sottolineato la Casa Bianca.