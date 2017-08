Francia, incidente a un reattore in centrale nucleare di Flamanville

L'Edf, il colosso energetico francese, ha reso noto che un incidente livello 1 (su una scala di 7) si è verificato presso il reattore 2 della centrale nucleare di Flamanville, nel nord della Francia. "Una valvola del sistema di iniezione di sicurezza non si è richiusa durante le operazioni di ricarica del combustibile", spiega l'Edf in un comunicato. La centrale di Flamanville dispone di due reattori in funzione e di un terzo in costruzione.