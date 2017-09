Francia, inchiesta contro ignoti per scomparsa bimba da festa nozze

La Procura di Grenoble, in Francia, ha aperto un'inchiesta contro ignoti per la scomparsa della piccola Maelys, la bimba di 9 anni sparita domenica scorsa durante una festa di matrimonio nell'Isére. I due uomini che erano stati fermati in relazione alle indagini sono stati infatti rilasciati venerdì sera: entrambi 34enni, erano in custodia cautelare da giovedì.