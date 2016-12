Francia, incendio in bar a Rouen: 13 morti e 6 feriti

Tredici morti e sei feriti in gravissime condizioni, tutti tra i 18 e i 25 anni: è il tragico bilancio di un incendio scoppiato in un bar di Rouen, in Normandia. Secondo la polizia francese lo scoppio, avvenuto poco dopo la mezzanotte in un bar di rue Jacques Cartier, si è verificato per cause accidentali. Esclusa la matrice terroristica.