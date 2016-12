Francia, in salvo i 3 fratellini scomparsi: padre si è consegnato

La polizia certa che l'uomo abbia ucciso l'ex moglie - La polizia ha pochi dubbi sul fatto che sia stato lui ad uccidere l'ex moglie, il cui corpo è stato trovato nella casa dell'uomo. Accanto a lei, diversi oggetti insanguinati, usati probabilmente per colpirla. La coppia si era appena separata, "una separazione molto conflittuale", la definisce la polizia, e sembra che all'origine dei duri litigi ci fosse proprio la custodia dei tre bambini: Joris, Jad e Alia.



La Francia con il fiato sospeso per diverse ore - La vicenda ha tenuto la Francia con il fiato sospeso per diverse ore:la gendarmerie aveva immediatamente lanciato il dispositivo previsto per i rapimenti dei minori: le foto dei tre piccoli, accanto a quella del padre, hanno fatto il giro del Paese su siti e televisioni, sugli schermi pubblicitari e delle stazioni, mentre su radio e tv veniva diffuso l'appello a dare qualunque informazione "senza intervenire per non mettere a rischio la vita dei bambini" nel caso venisse avvistata la Renault sulla quale l'uomo era fuggito con i figli.



La fine della fuga nel commissariato di Tarare - L'uomo, un 45enne di origine turca, in realtà nel frattempo si era rifugiato dalla sorella, non lontano dal piccolo paesino di Pontcharra-sur-Turdine nel quale viveva. E dopo averle affidato i bambini è andato a costituirsi dalla polizia. La sua folle fuga è finita nel commissariato di Tarare, vicino a Lione.