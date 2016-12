Francia, in corso il ballottaggio primarie Centrodestra: Fillon favorito

Dovrebbe beneficiare, soprattutto, dei voti degli elettori di Sarkozy ( 20,7% al primo turno ) che ha annunciato ufficialmente l'endorsement per il suo ex primo ministro. Dopo aver deciso di andare avanti tenacemente con la sua battaglia, Alain Juppé, sindaco di Bordeaux , ha tentato di recuperare l'importante distacco dal suo sfidante usando un tono particolarmente offensivo e rivendicandosi come il difensore del " modello sociale francese ". Non è da sottovalutare il bagaglio di voti dell' elettorato di sinistra : già al primo turno, tanti socialisti hanno partecipato alle primarie dei Repubblicani per sbarrare la strada a Sarkozy. La missione è stata compiuta, resta da capire, però, se adesso convergeranno tutti sullo stesso candidato.

La Sinistra ai blocchi di partenzaL'epilogo di queste primarie dovrebbe lanciare definitivamente le sfide per le presidenziali di maggio. A Sinistra, i riflettori si stanno già puntando sul presidente uscente, Francois Hollande. Quest'ultimo dovrà, a breve, sciogliere la riserva sulla la sua ricandidatura. Ma anche il suo primo ministro, Manuel Valls, sembrerebbe intenzionato a farsi avanti alle primarie di gennaio, tant'è che in una recente intervista, non ha escluso la possibilità di una sua candidatura contro il Presidente Hollande per ridare un barlume di speranza ai socialisti.



Al momento, i candidati certi sono Marine Le Pen del Front National - di cui lo stesso Valls da molto probabile la presenza al ballottaggio e come indica anche la maggioranza dei sondaggi - Emmanuel Macron, ex ministro dell'economia, col suo movimento neocentrista "En marche !", Philippe Poutou per l'estrema sinistra anticapitalista e Yannick Jadot per i Verdi di Europe Ecologie.