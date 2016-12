Francia, il tribunale vieta a due coppie di chiamare i figli Fragola e Nutella

08:29 - Se in Italia avevano sollevato polemiche la decisione di due genitori di chiamare il figlio Venerdì (come l'indigeno di Robinson Crusoe) e la successiva ordinanza del tribunale che lo vietava, due casi analoghi hanno suscitato perplessità in Francia. Dove il tribunale ha proibito a due coppie di chiamare i figli Fraise (Fragola) e Nutella: la scelta dei nomi, per i giudici, era "contraria all'interesse dei minori".

Il primo caso risale al 24 settembre, quando a Valenciennes, nel Nord della Francia, una coppia si è presentata in Comune chiedendo di registrare una neonata con il nome di Nutella. Una richiesta che l'ufficiale di stato civile ha rifiutato di esaudire, sostenendo che "il nome non era conforme all'interesse del bambino".



La disputa è quindi finita nelle mani del procuratore di Valenciennes, il quale ha stabilito la cancellazione del nome Nutella dai registri dello Stato civile e, poiché i genitori non erano presenti all'udienza, ha deciso di ribattezzare la bambina "Ella". Secondo il giudice, infatti, il nome scelto "corrisponde al nome commerciale di una crema spalmabile" ed è "contrario all'interesse del bambino che potrebbe in seguito subire beffe e riflessioni dispregiative".



Un secondo caso, sempre in Francia, risale al 17 ottobre: una coppia che vive a Raismes ha chiesto che la figlia venisse registrata con il nome di Fraise (Fragola). Ma anche in questo caso la registrazione all'anagrafe è stata negata: il tribunale ha sentenziato che il nome "sarebbe necessariamente all'origine di beffe" e che "avrebbe ripercussioni negative per la bambina". Alla fine è stato raggiunto un compromesso: la bimba è stata chiamata Fraisine (Fragolina), nome storicamente utilizzato in Francia nel XIX secolo.