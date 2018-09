Lascerà dopo le europee del 2019 - In un'intervista al settimanale L'Express, Collomb con una battuta, "se non mi ammalo prima", fa sapere che vorrebbe tornare a guidare la terza città di Francia e che lascerà il suo posto dopo le elezioni europee del 2019.



Ma c'è chi chiede le dimissioni immediate - "La Francia merita un ministro dell'Interno a tempo pieno, non una persona che pensa soltanto a se stessa e svolge un lavoro part-time". Guillaume Peltier dei Républicains commenta così l'annuncio di Collomb, sono diversi, infatti, gli esponenti dell'opposizione che chiedono al ministro di dimettersi subito.



Il caso Benalla che scuote l'Eliseo - La notizia arriva mentre Macron sta gestendo la ricaduta delle rivelazioni sull'ex guardia, Alexandre Benalla, accusato di aver malmenato dei dimostranti. Il ministro dell'Interno è stato coinvolto nella vicenda dopo che è emerso che sapeva dell'accaduto, ma decise che non era compito suo informare la procura. Benalla poi è stato incriminato per aggressione.



Drastico calo di popolarità per Macron - Ma le polemiche per Macron non finsicono qui. Il presidente francese è accusato di essere distaccato dalla realtà della gente "normale", dopo aver detto a un giovane disoccupato, aspirante giardiniere, che per trovargli un lavoro sarebbe bastato "attraversare la strada". Secondo uno degli ultimi sondaggi, condotto da Kantar Sofres Onepoint, solo il 19% della popolazione francese giudica positivamente Macron, mentre il 60% lo valuta negativamente.