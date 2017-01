Francia, il candidato all'Eliseo Fillon affonda per lo scandalo della moglie

Il settimanale Le Canard Enchainé ha accusato Penelope Fillon di aver incassato stipendi come assistente parlamentare del marito senza essersi mai presentata sul posto di lavoro e la procura ha aperto un'inchiesta preliminare per abuso d’ufficio e appropriazione indebita. Nell'ambito delle indagini la finanza ha svolto una perquisizione presso La revue des deux mondes, mensile che ha pagato la donna con 100mila euro in 20 mesi per due recensioni letterarie.