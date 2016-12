Francia, i socialisti si spaccano: nell'Est salta fronte repubblicano anti-Le Pen

Il fronte repubblicano per fermare Marine Le Pen funziona in due regioni della Francia, ma non nell'Est, dove la base socialista si è ribellata ai diktat di Parigi. Mentre nel Nord e nel Sud i socialisti hanno accettato le condizioni della Capitale, ritirandosi al ballottaggio per lasciar vincere il candidato di destra piuttosto che il Front National , la terza regione ha detto no.

E così Jean-Pierre Masseret, il candidato della grande area che comprende Alsazia-Lorena-Champagne-Ardenne si presenta al ballottaggio, come spiega il "Corriere della Sera". A costo di far vincere l'estremista Florian Philippot. La manovra si è dipanata negli ultimi giorni e gli esiti si sono manifestati nelle ultime ore di martedì 8 dicembre. Quando alle telefonate del segretario socialista Jean-Christophe Cambadélis e del premier Manuel Valls per invitare i candidati della loro formazione a ritirarsi hanno risposto sì da Nord e da Sud. In quelle circoscrizioni, dove i socialisti hanno avuto anche i risultati più scoraggianti, i vertici di Parigi hanno preferito chinare la testa e favorire la vittoria della destra moderata: Xavier Bertrand contro Marine Le Pen e Christian Estrosi contro Marion Maréchal-Le Pen.



Ma nell'Est Masseret, socialista doc, presidente uscente del Consiglio regionale della Lorena e capolista della nuova grande regione dell'est, ha detto un no forte e chiaro. Lui non si ritira. Nonostante i vertici del suo partito non solo gli abbiano chiesto di non presentarsi, ma abbiano anche rivolto un appello pubblico ai loro elettori a non disperdere i voti e a convogliarli contro il candidato della destra moderata, Philippe Richert.



E accanto a Masseret si sono piazzati anche la maggioranza dei componenti la lista socialista regionale, 118 su 189. Una vera e propria rivolta, insomma. Hanno detto che no, non lasciano. Che vanno avanti. A costo di perdere.