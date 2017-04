Francia, Hollande: "Voterò Macron, estrema destra rischio per Paese"

Il presidente francese Francois Hollande ha annunciato che voterà per Emmanuel Macron al ballottaggio per le presidenziali. "La presenza dell'estrema destra - ha proseguito il numero uno dell'Eliseo in diretta tv - fa di nuovo correre un rischio al Paese con la sua lunga storia, i suoi metodi e i legami con gruppi estremisti ovunque in Europa. E' impossibile tacere, non ci si può rifugiare nell'indifferenza".