Francia, Hollande propone incontro in settimana ad Hamon

Benoit Hamon, vincitore delle primarie socialiste francesi in vista delle presidenziali di aprile in cui sarà dunque candidato, ha telefonato al presidente francese, François Hollande, da cui ha ricevuto un invito a incontrarsi "nel corso della settimana". Lo hanno riferito i media francesi. Hamon ha sconfitto, in questo secondo turno di primarie, l'ex primo ministro Manuel Valls.