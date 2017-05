Francia, Hollande lascia l'Eliseo accompagnato da Macron

L'ormai ex presidente francese Francois Hollande ha lasciato l'Eliseo dopo la cerimonia di insediamento del suo successore Emmanuel Macron. Proprio quest'ultimo lo ha accompagnato al portone del palazzo, dove i due hanno scambiato saluti affettuosi. Macron ha quindi applaudito Hollande, ringraziando fino all'ultimo il presidente che lo ha voluto prima come consigliere all'Eliseo, poi come ministro dell'Economia.