Francia, Hamon è il candidato dei Socialisti per presidenziali: battuto Valls

Hamon ha ottenuto oggi il 58,65% delle preferenze, contro il 41,35% di Valls in un voto che ha visto un'affluenza nettamente superiore a quella del primo turno, con un 22,8% in più di votanti, ovvero 1,3 milioni, nel 75% dei circa 7.000 seggi aperti per il ballottaggio, secondo gli organizzatori.



Secondo i sondaggi il Ps si fermerebbe al primo turno delle presidenziali (23 aprile) con un umiliante quinto posto e al ballottaggio il 7 maggio andrebbe il candidato dei Republicans Francois Fillon contro la leader dell'estrema destra Marine Le Pen. Fillon è in difficoltà per lo scandalo legato all'assunzione della moglie Penelope come assistente parlamentare.