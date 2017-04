Francia, giudici chiedono a Europarlamento revoca immunità Le Pen

La giustizia francese ha chiesto al Parlamento europeo la revoca dell'immunità parlamentare per Marine Le Pen, per poterla perseguire nel caso dei collaboratori pagati con i fondi europarlamentari per svolgere attività legata al Front National. L'ufficio del procuratore di Parigi ha dichiarato che la richiesta è stata esaminata e trasmessa al governo francese per il successivo inoltro al Pe.