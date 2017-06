Francia, Front National perde ancora: Marine Le Pen spera di salvarsi

Il "primo partito di Francia", come amava definirsi il Front National, perde l'Eliseo, crolla alle legislative e resta con un pugno di mosche e spaccato al suo interno. Finito in una spirale negativa dalla sera del duello televisivo, in cui Marine Le Pen candidata alle presidenziali fu ridicolizzata da Emmanuel Macron, il FN non è riuscito neppure nel traguardo di portare 15 deputati in Assemblee Nationale, il minimo per poter formare un gruppo parlamentare.