Francia,Francois Hollande: "Su riforma lavoro avanti fino alla fine"

Nonostante le forti proteste nelle piazze francesi di questi giorni, il presidente transalpino Francois Hollande andrà avanti "sino alla fine" sulla riforma del lavoro perché "possa essere una legge di tutti e per tutti". Il capo dell'Eliseo lo ha dichiarato nella conferenza stampa conclusiva del G7 in Giappone. "Io ho voluto questa riforma, è coerente con quanto abbiamo fatto negli ultimi quattro anni".

Hollande ha poi sottolineato che il governo garantirà "libertà di movimento" per i cittadini che sono duramente colpiti dagli scioperi ferroviari e dal blocco dei rifornimenti di carburante.



Sbloccati i depositi petroliferi - A tal proposito, i depositi petroliferi che erano stati bloccati dai manifestanti sono stati liberati. Solo uno è in sciopero. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti. "Tutti i depositi sono sbloccati tranne quello di Gargenville (Yvelines)", ha spiegato all'Afp un portavoce del ministero.



In totale 15 depositi, su circa cento che si trovano in Francia, sono stati liberati senza incidenti dalle forze dell'ordine. La situazione è sempre difficile, invece, sul fronte delle raffinerie: sulle 8 totali del Paese, soltanto due sono state al momento sbloccate. Un terzo delle stazioni di servizio del Paese è al momento a secco ma, secondo il ministero dei Trasporti, la situazione dovrebbe migliorare nelle prossime ore.