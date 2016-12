Francia, Francois Hollande: "Su riforma del lavoro non mi fermo"

Mentre in Francia la tensione resta alta e si prospetta una nuova settimana di scioperi e manifestazione, il presidente Francois Hollande conferma di voler tirare diritto sulla riforma del lavoro. "Questa legge che si sta discutendo, anche nelle piazze, passerà - ha detto in una intervista -. Non cederò. Troppi governi hanno ceduto ed è la causa delle condizioni in cui ho trovato il Paese nel 2012".