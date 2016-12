Francia, folle investe 11 persone Gridava “Allah u Akbar”, due gravi

11:44 - Un uomo a bordo di un'auto si è lanciato, al grido di Allah u Akbar (Dio è grande) contro una folla di persone a Digione, nel centro della Francia: il bilancio è di 11 feriti tra cui due in gravi condizioni. L'uomo "appare uno squilibrato con problemi psichici", dicono gli inquirenti, ed è attualmente in stato di fermo. Ha sostenuto di aver agito per "difendere i bambini della Palestina".