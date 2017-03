Francia, finisce al Consiglio di Stato il caso di Marwa che lotta per la vita

Fine vita in primo piano anche in Francia in queste ore. Il Consiglio di Stato di Parigi, la più alta istanza della giurisdizione amministrativa nell'ordinamento francese, sta esaminando la situazione di Marwa, una bimba di 15 mesi mantenuta in vita artificialmente in un ospedale di Marsiglia. La piccola è al centro di un caso giudiziario: per i medici che non c'è più nulla da fare e sono pronti a staccare la spina, mentre i genitori si oppongono. E una petizione per tenere la bimba in vita ha già raggiunto 240.000 firme.