Francia, Fillon: giusto indagare, ma contro di me attacchi inauditi

"Affronto un attacco di violenza inaudita", mentre "capisco gli interrogatori e il bisogno di chiarire le cose", ma "non ho mai violato la legge". Lo ha dichiarato il candidato della destra alle presidenziali francesi, François Fillon, travolto dalle accuse sugli impieghi fittizi alla moglie e ai figli. Quanto all'assunzione dei familiari in Parlamento, Fillon ha chiesto "scusa, è una pratica legale, che però i miei connazionali non vogliono più".