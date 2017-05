Francia, Fillon denuncia periodico Canard enchaine per false notizie

Francois Fillon, candidato francese della destra eliminato al primo turno delle presidenziali, ha sporto denuncia contro il settimanale satirico "Le Canard enchaine". A fine gennaio il periodico aveva pubblicato articoli su presunti impieghi fittizi della moglie Penelope come assistente parlamentare e di due dei suoi figli. La magistratura ha aperto un'inchiesta per propagazione di "false notizie che abbiano per effetto di sottrarre dei suffragi".