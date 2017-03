Francia, Fillon ai suoi sostenitori: "Andiamo fino in fondo"

"Vi chiedo un ultimo sforzo per andare fino in fondo". E' l'appello rivolto da Francois Fillon ai sostenitori della sua corsa all'Eliseo. "Credono che io sia solo, vogliono che io sia solo. Grazie a tutti per la vostra presenza, non bisogna mai perdere la fiducia nella Francia perché il Paese si risveglierà", ha aggiunto il candidato della destra alle presidenziali francesi.