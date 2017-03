Francia, Fillon ai giudici: "Mia moglie ha lavorato davvero con me"

Il candidato per la destra alle presidenziali francesi, Francois Fillon, non ha risposto alle domande dei giudici sui presunti impieghi fittizi ai familiari. Ha invece letto una dichiarazione sostenendo che sua moglie Penelope ha lavorato al suo fianco per aiutarlo nella sua attività di parlamentare. "Non chiedo deroghe né favori - ha detto - ma solo il rispetto del diritto", ha riportato in esclusiva il quotidiano Le Figaro.