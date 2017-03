Francia, Fillon a riunione partito: "Non esiste nessun piano B"

François Fillon è arrivato nella sede dei Repubblicani per il comitato politico dedicato al problema della candidatura alle presidenziali dopo la bufera scatenata dall'inchiesta sul candidato uscito vincitore dalle primarie. E ai giornalisti ha dichiarato che "non esiste nessun piano B", aggiungendo: "E' ora che tutti tornino alla ragione". Indicato come possibile alternativa, Alain Juppé aveva in precedenza assicurato che non intende candidarsi.