Francia, fermati quattro parenti dell'attentatore degli Champs-Elysées

Quattro familiari dell'uomo che lunedì si è lanciato con la sua auto contro un furgone della polizia sugli Champs-Elysées sono stati posti in stato di fermo. Sarebbero l'ex moglie, il fratello, la cognata e il padre di Adam Lotfi Djaziri. L'uomo, morto nel tentato attacco, era noto ai servizi e schedato come "radicalizzato".

Il provvedimento arriva dopo la perquisizione lunedì sera a Plessis-Pâté, piccolo comune della regione dell'Essone, una trentina di chilometri a Sud di Parigi, dove l'aggressore era il più giovane di tre fratelli e sorelle. La famiglia Dzaziri si era installata in quest'area semirurale da una trentina d'anni. E ora i vicini di casa, dietro garanzia di anonimato, raccontano ai media francesi che, sì, "era evidente incrociandoli per strada che erano molto rigorosi nelle loro pratiche religiose". Persone molto discrete, dicono gli abitanti del luogo, "non uscivano, non facevano parlare di loro".



Secondo il padre, contattato dall'agenzia Afp prima del fermo, Adam Dzaziri "aveva un'arma regolarmente dichiarata e si esercitava al tiro". Nella sua auto sono stati ritrovati anche un kalashnikov e bombole di gas. Il sospetto è che Adam fosse pronto a un attacco in grande stile, a un'azione kamikaze oppure a una sparatoria contro la polizia.