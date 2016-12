Francia, fermati i capi di UberPop Parigi, giro di vite contro l'app

I due responsabili della filiale francese di UberPop, Thibault De Saint-Phalle e Pierre-Dimitri Gore-Coty, sono stati fermati dalla polizia. Il controverso servizio offerto dalla società americana era stato vietato dal prefetto di Parigi nei giorni scorsi dopo le manifestazioni dei tassisti culminate in forti scontri. UberPop permette a chiunque di registrarsi come autista e usare la propria auto per trasportare clienti.