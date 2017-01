Francia, fermati a Tolosa tre sospetti terroristi islamici

Le operazioni di prevenzione anti-terrorismo in Francia hanno portato all'arresto di tre persone a Tolosa. Due uomini di 42 anni sono stati fermati in un appartamento dove sono state trovate armi finte e fucili. I due sarebbero molto vicini all'ambiente dell'Islam radicale: uno dei fermati avrebbe un profilo "suicida". Una terza persona è stata fermata in un altro quartiere di Tolosa: l'uomo, 30 anni, è considerato "potenzialmente pericoloso".