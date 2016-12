8 novembre 2014 Francia, fermata sexy star dei reality: è accusata di aver pugnalato il fidanzato Nabilla Benattia, modella per Jean-Paul Gaultier, è accusata di tentato omicidio. Nelle ultime settimane avrebbe iniziato a frequentare il calciatore M'Vila Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

00:10 - Nabilla Benattia, star dei reality show francesi, è stata fermata con l'accusa di tentato omicidio. La 22enne avrebbe pugnalato il fidanzato Thomas Vergara, 27 anni, al culmine di una lite. Secondo quanto riferito dalla ragazza, invece, Vergara, che è ricoverato in gravi condizioni, ma non rischia la vita, sarebbe stato ferito mentre rientrava in albergo alle porte di Parigi, nel tentativo di difenderla da un aggressore.

Nabilla Benattia, di origini algerine e italiane, con nazionalità franco-svizzera, seni prorompenti e labbra rifatte, carattere spontaneo, ironica e dall'aria un po' svampita, ha conosciuto il successo nel 2013 grazie al reality "Les anges de la telerealité" e ad una sua battuta di stile telefonico, ingenua e un po' ridicola divenuta cult e virale sul web: "Allo! Non, mais allo quoi!" (Pronto! no, ma pronto cosa!). Un vero tormentone, ripreso anche dagli umoristi e dal mondo della pubblicità francesi.



Da allora, la pin up bruna dal fisico mozzafiato, simbolo del successo effimero, è la 'vedette' di trasmissioni tv e copertine della stampa rosa. Di recente ha partecipato a un reality dedicato alla sua famiglia, "Allo Nabilla" e da settembre è l'ospite di punta della trasmissione di successo "Touche pas a mon poste" sul canale privato D8. Jean-Paul Gaultier l'ha invitata a sfilare per la sua collezione e Vanity Fair l'ha selezionata tra le muse dell'inverno 2013. Nelle ultime settimane la ragazza ha fatto parlare di sé anche per una presunta relazione con il calciatore dell'Inter Yann M'Vila.