Francia, fanno sesso sulle mura di una roccaforte e cadono: morti

Il corpo dell'uomo, un 31enne, è stato scoperto da un turista, e poco più tardi è stato ritrovato il corpo della donna nell'acqua. Lui era un lavoratore stagionale sull'isola mentre lei, un'infermiera della Normandia, era probabilmente a Chausey proprio per far visita all'uomo.



Secondo quanto la gandermeria ha raccontato a "Le Figaro", i due erano senza dubbio impegnati in atto amoroso, tanto che i loro vestiti e gli altri effetti personali sono stati ritrovati in cima al castello. Evidentemente non solo si sono fatti prendere dalla passione senza rendersi conto del pericolo ma non è escluso nemmeno che abbiano tentato il brivido di avere un amplesso in un punto particolarmente scosceso delle mura, perdendo poi l'equilibrio.