Francia, falso allarme a Charles de Gaulle: vendetta di una passeggera

Un dispetto. Il falso allarme attentato di ieri, all’aeroporto di Parigi "Charles de Gaulle", sarebbe frutto di una vendetta. L'artefice sarebbe una passeggera americana che, furiosa per essere stata respinta all'imbarco perchè in possesso di un biglietto non valido, avrebbe seminato il panico. La donna è ora stata arrestata con l’accusa di procurato allarme. Un primo esame psichiatrico ha, inoltre, messo in luce una "difficoltà di discernimento".