Francia, fabbrica a rischio chiusura: gli operai minano lo stabilimento

Gli operai hanno annunciato che occuperanno lo stabilimento 24 ore su 24 e che metteranno in atto azioni simboliche. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, uno dei macchinari utilizzati all'interno dell'azienda sarebbe già stato distrutto. Si tratterebbe di una pressa, tagliata in due con la fiamma ossidrica.



La fabbrica, situata in località La Souterraine, rischia di chiudere e i dipendenti vogliono fare pressioni sui principali clienti: "Non avremmo mai voluto arrivare fino a questo, ma non ci danno scelta - dice Vincent Labrousse, il delegato del sindacato - l'età media è di 49 anni qui dentro, che faremo? Ci sono delle famiglie". Labrousse non esclude di arrivare fino a Parigi per andare direttamente dal nuovo presidente, Emmanuel Macron. Il sito industriale, che dà lavoro a 279 persone, è in fallimento da dicembre. Ogni negoziato per il salvataggio è al momento arenato.